السعودية اليوم / "واس" توثق جهود رجال الأمن بمحافظة جدة في تنفيذ منع التجول قبيل الإفطار



جدة 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 أبريل 2020 م واس

يواصل رجال الأمن في القطاعات المختلفة بمحافظة جدة جهودهم في تنفيذ أمر منع التجول في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة

ووثقت "واس" خلال جولتها اليوم وقبيل الإفطار الدور المشرف الذي أظهره رجال الأمن في القطاعات المختلفة ، وهم يؤدون أعمالهم في الطرقات والشوارع العامة ومداخل المحافظة ، وسط التزام الأهالي بأمر منع التجول ، وعكس خلو الطرق والشوارع والميادين الرئيسة بالمحافظة استشعار المواطن والمقيم المسؤولية.

كما جسد التزام المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول خلال الساعات المحددة لذلك استشعارهم لحجم المسؤولية الملقاة عليهم ، ومساندة جهود القطاعات المعنية ، لتطبيق الاحترازات التي تحد من حجم هذه الجائحة والقضاء عليها.

// انتهى //

18:05ت م

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جدة 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 أبريل 2020 م واسيواصل رجال الأمن في القطاعات المختلفة بمحافظة جدة جهودهم في تنفيذ أمر منع التجول في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ومن أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والعمل على راحتهم.ووثقت "واس" خلال جولتها اليوم وقبيل الإفطار الدور المشرف الذي أظهره رجال الأمن في القطاعات المختلفة ، وهم يؤدون أعمالهم في الطرقات والشوارع العامة ومداخل المحافظة ، وسط التزام الأهالي بأمر منع التجول ، وعكس خلو الطرق والشوارع والميادين الرئيسة بالمحافظة استشعار المواطن والمقيم المسؤولية.كما جسد التزام المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول خلال الساعات المحددة لذلك استشعارهم لحجم المسؤولية الملقاة عليهم ، ومساندة جهود القطاعات المعنية ، لتطبيق الاحترازات التي تحد من حجم هذه الجائحة والقضاء عليها.// انتهى //18:05ت م0142

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