السعودية اليوم / الأردن تسجل حالة وفاة ولا إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد



عمّان 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

أكدت وزارة الصحة الأردنية اليوم، عدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، إنه سجل 6 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 348 حالة، فيما سجلت حالة وفاة ليرتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 8 حالات.

// انتهى //

18:01ت م

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عمّان 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واسأكدت وزارة الصحة الأردنية اليوم، عدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتستقر الحصيلة عند 449 إصابة.وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، إنه سجل 6 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 348 حالة، فيما سجلت حالة وفاة ليرتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 8 حالات.// انتهى //18:01ت م0137

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