السعودية اليوم / كلية العلوم والدراسات الانسانية بالجبيل تبتكر مشروع " المرآة الذكية " باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي



الجبيل 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 أبريل 2020 م واس

ابتكر قسم علوم الحاسب الآلي بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالجبيل التابع لجامعة الأمام عبدالرحمن بن فيصل مشروع "المرآة الذكية "باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الذي يهدف إلى تطوير نظام استعلامات ذكي من خلال مرآة ذكية .

وأوضحت عميدة الكلية الدكتورة دلال الشنقيطي أن فكرة المشروع من رئيسة قسم علوم الحاسب الآلي الدكتورة ظبية البوعينين ، وقام بتنفيذه مجموعة من طالبات قسم علوم الحاسب الالي وهو عبارة عن مرآة أضيفت عليها قدرات إضافية ونظام ذكي لعرض إجابات لاستفسارات طلاب القسم مثل مكاتب المحاضرين وساعاتهم المكتبية ومواعيد وأوقات الامتحانات.

ويظهر النظام أيضاً معلومات عامة كالتاريخ والطقس والوقت وخريطة الكلية وتفاصيل فعاليات القسم ، إضافة إلى توصيل النظام بالأنترنت للوصول إلى موقع الجامعة وكاميرا ويب خارجية لمراقبة عمليات التنقل عند بوابة المدخل، وقد تم عرض المشروع في معرض مشاريع الحاسب الآلي عن طريق تطبيق ZOOM .

من جانبها نوهت وكيلة الكلية للشؤون الأكاديمية الدكتورة رباب الموسى بما يقدمه هذا المشروع حيث تم نشر ورقة علمية عن فكرة المشروع بأحد المؤتمرات العلمية المحكمة، وبحث آخر تحت التحكيم من قبل مجلة علمية، وجاري العمل على توثيقه كابتكار .

// انتهى //

17:52ت م

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