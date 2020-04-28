

رفحاء 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

يواصل القطاع الصحي بشعبة نصاب بالتعاون مع البلدية من خلال الفرق الطبية الميدانية المتخصصة، عملية المسح النشط للكشف المبكر على العمالة الوافدة التابعة للبلدية، حيث يتم قياس درجات الحرارة للعمالة والتحقق من عدم وجود أعراض فيروس

وكان مستشفى شعبة نصاب العام قد كثّف من إجراءاته الإحترازية والوقائية والتوعوية، التي تضمّنت وضع نقاط فرز على مداخل الشعبة، وتكثيف الإجراءات الاحترازية في المستشفى ، وإتخاذ إجراءاتٍ تقلِّل من المراجعين والزوار بتقديم الخدمات لهم عن بعد، إضافة لتنفيذ حملات توعوية مكثفة.

// انتهى //

17:22ت م

0127



رفحاء 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واسيواصل القطاع الصحي بشعبة نصاب بالتعاون مع البلدية من خلال الفرق الطبية الميدانية المتخصصة، عملية المسح النشط للكشف المبكر على العمالة الوافدة التابعة للبلدية، حيث يتم قياس درجات الحرارة للعمالة والتحقق من عدم وجود أعراض فيروس كورونا عليهم وأخذ عينات منهم للفحص، إلى جانب تكثيف التوعية الصحية الإحترازية اللازمة لهم بلغاتهم لإيصال المعلومة الصحية والصحيحة لهم لضمان استفادتهم منها، تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع جائحة فايروس كورونا المستجد.وكان مستشفى شعبة نصاب العام قد كثّف من إجراءاته الإحترازية والوقائية والتوعوية، التي تضمّنت وضع نقاط فرز على مداخل الشعبة، وتكثيف الإجراءات الاحترازية في المستشفى ، وإتخاذ إجراءاتٍ تقلِّل من المراجعين والزوار بتقديم الخدمات لهم عن بعد، إضافة لتنفيذ حملات توعوية مكثفة.// انتهى //17:22ت م0127

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / صحة شعبة نصاب تواصل مكافحة جائحة"كورونا"بالمسح النشط وتعزيز الإجراءات الإحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.