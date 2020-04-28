السعودية اليوم / افريقيا تسجل أكثر من 32 ألف إصابة بفيروس كورونا



أديس أبابا 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 ابريل 2020 م واس

سجلت الدول الأفريقية التي انتشر فيها فيروس

وأفاد بيان المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن كوفيد 19 أودى بحياة 1428 شخصًا في دول القارة الأفريقية، باستثناء ليسوتو، والقمر المتحدة.

ووفق آخر تحديث للمركز خلال الـ 24 ساعة الماضية، للدول الأكثر إصابة، تأتي جمهورية جنوب إفريقيا، ومصر، والجزائر، والمغرب، والكاميرون، وغانا، وجيبوتي، في مقدمة دول القارة من حيث أعداد المصابين بالفيروس.

// انتهى //

17:00ت م

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أديس أبابا 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 ابريل 2020 م واسسجلت الدول الأفريقية التي انتشر فيها فيروس كورونا 32 ألف و 182 حالة إصابة مؤكدة بهذا الوباء.وأفاد بيان المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن كوفيد 19 أودى بحياة 1428 شخصًا في دول القارة الأفريقية، باستثناء ليسوتو، والقمر المتحدة.ووفق آخر تحديث للمركز خلال الـ 24 ساعة الماضية، للدول الأكثر إصابة، تأتي جمهورية جنوب إفريقيا، ومصر، والجزائر، والمغرب، والكاميرون، وغانا، وجيبوتي، في مقدمة دول القارة من حيث أعداد المصابين بالفيروس.// انتهى //17:00ت م0121

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