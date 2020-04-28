السعودية اليوم / تعليم الشرقية يكرم إلكترونيا ٩٥٤ معلماً ومعلمة حققوا نسبة ١٠٠٪ في تفعيل المنصة الرقمية لبوابة المستقبل



الدمام 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 أبريل 2020 م واس

كرم مساعدا المدير العام للشئون التعليمية بالمنطقة الشرقية بقطاعيه البنين والبنات الدكتور سامي العتيبي، وفاطمة الفهيد "954" معلماً ومعلمة وعددا من المشرفين والمشرفات وقادة المدارس من خلال إرسال شهادات تقدير الكترونية لهم نظير إنجازاتهم في تحقيق نسبة ١٠٠ % في تفعيل البوابة .

وقال مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان: "لمسنا حقائق ضخمة على أرض الواقع تدير دفتها وزارة التعليم تجاه مواكبة الأحداث المستجدة ومنها على سبيل المثال لا الحصر جاهزية منظومتها التقنية الحديثة التي واكبت وبشكل مباشر استمرار العملية التعليمية عن بعد باستخدام منصات الكترونية متطورة وظفتها في سبيل أن ينهل أبنائها الطلبة العلم لمواصلة مسيرتهم التعليمية بعد أن تم التعليق الاحترازي .

وشكر الدكتور الشلعان، القيادة الرشيدة على ما توليه من اهتمام منقطع النظير لقطاع التعليم والتدريب ، كما شكر سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه لدعمهما ومتابعتهما الحثيثة للارتقاء بتعليم المنطقة ، منوهًا بما تبذله وزارة التعليم من جهود حثيثة لتطوير خارطة المنظومة التعليمية على مستوى المملكة .

// انتهى //

16:38ت م

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