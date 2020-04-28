شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب أكثر من 19 مليون قرص إمفيتامين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 5:17 مساءً, 28 أبريل 2020 م صـرح الـمتحـدث الـرسـمي لـلمديـرية الـعامة لمكافحة المخدرات بأن الجهات المختصة بالمديرية ، وهي تتابع المخططات الإجرامية الـتـي تـسـتـهـدف المـملكة بالمواد المخدرة ، تمكنت من كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقــراص الإمـفـيتـامـين الـمخدر إلى الـمملكة بعد تمريرها عبر عدد من دول الـجـوار حـيث تـم عـلى الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك ، وتم ـــ بتوفيق الله ـــ إحباط محاولة التهريب ، وضبط المواد المخدرة المكونة من ( 19,264,000) تسعة عشر مليونا ومائتين وأربعة وستين ألف قرص أمفيتامين تم إخفاؤها في عبوات عشبة (المتة) ، كما تم القبض على المتورطين فـي استقبالها ، وعددهم (4) متهمين ، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب أكثر من 19 مليون قرص إمفيتامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.