السعودية | الصحة السعودية: 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم الصحة السعودية: 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، بتسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع عدد الحالات بالمملكة إلى 20,077 حالة، وارتفاع عدد المتعافين غلى 2784 حالة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي للوزارة بخصوص آخر مستجدات فيروس كورونا بالمملكة.

من السعودية

وأعلن المتحدث باسم الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، تسجيل 8 وفيات بالفيروس المستجد ليصل مجموع الوفيات إلى 152 شخصاً.

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وأشار إلى أن 23% من الحالات المصابة بفيروس كورونا اليوم تعود لسعوديين و77% لغير سعوديين.

يذكر أن شركات القطاع الخاص وتجار الجملة والتجزئة بدأوا بالاستعداد لتهيئة محلاتهم التجارية لاستقبال جمهور المتسوقين، اعتبارا من يوم الأربعاء، استجابة لأمر خادم الحرمين الشريفين برفع منع التجول جزئياً على كافة مدن السعودية عدا بعض الأحياء في مدينة مكة المكرمة.

وكان الملك سلمان، قد أقر إجراءات جديدة تهدف للتخفيف عن المواطنين والمقيمين في السعودية، من الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا، وتقرر في هذا الإطار رفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة، مع الإبقاء على منع التجول "الكلي" في مكة والأحياء المعزولة سابقا.