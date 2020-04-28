، 12 شرطاً لفتح المحلات التجارية بالجبيل الصناعية.. تعرف عليها ،

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حددت الهيئة الملكية بالجبيل 12 شرطاً للسماح بفتح المحلات التجارية بمدينة الجبيل الصناعية خلال فترة السماح والتي تبدأ يوم غدٍ، وتضمّنت الشروط إغلاق كل أماكن الترفيه والتجمعات كمناطق الألعاب أو العروض، وإزالة كل الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات، ووجود وحدات فحص طبي وتعقيم لقياس درجة الحرارة عند كل المداخل طوال فترة العمل.
وأكدت على منع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته 38 درجة، وتوفير كمامات وقفازات للزوار بشكل كافٍ عند المداخل، ووجود أفراد أمن عند المداخل؛ للتأكد من إلزام المرتادين بارتداء الكمامات، والالتزام بتعقيم كامل المنشأة كل 24 ساعة، ومنع دخول الأشخاص تحت سن 15 سنة، وتوفير عدد كافٍ من رجال الأمن وعمل جولات مستمرة؛ للتأكد من الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، ونشر لافتات توضيحية وإرشادية لضمان فهم الجميع للتدابير والإجراءات الاحترازية، إضافة إلى إغلاق المصاعد والاعتماد على الدرج إلا في الحالات الضرورية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، حيث يتم السماح بدخول شخصين فقط للمصعد.
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28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441 05:09 PM
خلال فترة السماح.. تبدأ غداً12 شرطاً لفتح المحلات التجارية بالجبيل الصناعية.. تعرف عليها
حددت الهيئة الملكية بالجبيل 12 شرطاً للسماح بفتح المحلات التجارية بمدينة الجبيل الصناعية خلال فترة السماح والتي تبدأ يوم غدٍ، وتضمّنت الشروط إغلاق كل أماكن الترفيه والتجمعات كمناطق الألعاب أو العروض، وإزالة كل الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات، ووجود وحدات فحص طبي وتعقيم لقياس درجة الحرارة عند كل المداخل طوال فترة العمل.
وأكدت على منع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته 38 درجة، وتوفير كمامات وقفازات للزوار بشكل كافٍ عند المداخل، ووجود أفراد أمن عند المداخل؛ للتأكد من إلزام المرتادين بارتداء الكمامات، والالتزام بتعقيم كامل المنشأة كل 24 ساعة، ومنع دخول الأشخاص تحت سن 15 سنة، وتوفير عدد كافٍ من رجال الأمن وعمل جولات مستمرة؛ للتأكد من الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، ونشر لافتات توضيحية وإرشادية لضمان فهم الجميع للتدابير والإجراءات الاحترازية، إضافة إلى إغلاق المصاعد والاعتماد على الدرج إلا في الحالات الضرورية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، حيث يتم السماح بدخول شخصين فقط للمصعد.
، 12 شرطاً لفتح المحلات التجارية بالجبيل الصناعية.. تعرف عليها ،
المصدر : الخليج 365
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