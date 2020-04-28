، بريطانيا لا تزال بعيدة عن تغيير الإجراءات الصارمة لـ"كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحتاج 5 اختبارات قبل مرحلة التخفيف

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون، اليوم (الثلاثاء)، أن بريطانيا لم تصل بعد إلى نقطة الرغبة في تغيير إرشاداتها الصارمة بشأن التباعد الاجتماعي للحد من انتشار مرض "كوفيد-19"، في حين تركز الحكومة على مراجعة الإجراءات بحلول السابع من مايو (أيار).

وقال المتحدث للصحفيين: "من المهم أن تظل الإرشادات كما هي في الوقت الحالي. نحتاج إلى اجتياز خمسة اختبارات قبل أن نفكر في الانتقال إلى المرحلة التالية من الاستجابة لفيروس كورونا. لم نصل بعد لذلك"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "ما نحتاج إلى التركيز عليه، هو اتباع الجميع لقواعد التباعد الاجتماعي وضمان السيطرة الكاملة على انتشار هذا الفيروس".

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