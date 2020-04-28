، علماء بـ"أكسفورد" ينجحون في اختبار لقاح لـ"كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تجريبه على 6 آلاف شخص خلال مايو المقبل

ذكرت "نيويورك تايمز" الأمريكية أن معهد جينر في جامعة أكسفورد نجح في اختباراته السريرية المخبرية على لقاح لفيروس كورونا الجديد، وستختبر فعاليته على جسم الإنسان على 6000 شخص مع نهاية مايو (أيار) المقبل، ما يعد "قفزة كبيرة" في السباق إلى اللقاح المنتظر على حد وصف الصحيفة.

ويأمل العلماء في معهد جينر أن تكشف النتائج ليس فقط أن اللقاح آمن، بل يسعون إلى معرفة مدى فعاليته في محاربة "كورونا"، وهو ما سيعطيهم الضوء الأخضر لبدء إنتاج وتوفير الجرعات الأولى منه مع بداية الربع الثالث من العام الحالي، وفقاً لما أوردت "الحرة" اليوم (الثلاثاء).

وبين العلماء أن مليون جرعة من اللقاح المحتمل، يجري تصنيعها لتكون متاحة في سبتمبر المقبل عبر 3 من شركاء التصنيع في بريطانيا واثنان في أوروبا وواحد في الهند والآخر في الصين.

على الصعيد نفسه، اختبر علماء في مختبر روكي ماونتن في مونتانا، جرعات من اللقاح الذي طوره المعهد التابع لأكسفورد على ستة قرود من فصيلة "ريسوس المكاك"، التي عرضت بعد ذلك لفيروس كورونا، وخلال 28 يومًا كان جميعهم بخير.

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