شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. وزير الشؤون الإسلامية: لا يوجد وقت محدد لإتاحة صلوات الجماعة والجمعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الدولة للشؤون الإسلامية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن أعمال التعقيم للمساجد مستمرة، ولا يوجد وقت محدد حتى الآن لإتاحة صلوات الجماعة والجمعة.

وكشفت الوزارة، في وقت سابق، أن العمل بقرار التعليق لايزال سارياً، لافتة إلى أن عمليات الصيانة والتنظيف والتعقيم التي تتم حالياً تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة سابقاً للوقاية من الجائحة.

وتعمل فروع الوزارة على توزيع أعداد الجوامع في المناطق على عدد من المراحل، إذ استهدفت بالتنظيف والتعقيم والتهيئة، وقد تم إنجاز المشروع بشكل كبير، حيث جاوزت الجوامع المستفيدة 20 ألف جامع في المناطق ولايزال العدد في ازدياد.