شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. حكم شرب الماء عند سماع أذان الفجر في رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بجامعة القصيم، حكم شرب الماء عند سماع أذان الفجر في رمضان.

وكانت إحدى متابعات برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة تسائلت اذا ما كان شرب الماء عند سماع أذان الفجر في رمضان يؤثر على الصوم.

وأجاب الشيخ بأن الأنسان اذا سمع أذان الفجر لا يجوز له تناول الطعام أو شرب الماء.