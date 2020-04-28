شكرا لمتابعة خبر عن «الخطوط السعودية»‏ تحسم الجدل بشأن استئناف الرحلات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، حقيقة استئناف الرحلات الجوية الداخلية، بعدما ظهرت أنباء تفيد بالسماح بالحجوزات في أول يونيو القادم.

وقال المركز الإعلامي للخطوط السعودية: " إشارة إلى ما تم تداوله حول موعد استئناف الرحلات.. توضح الخطوط السعودية بأنه غير صحيح ولم يتم تحديد موعد لعودة الرحلات، كما أن قرار إعادة فتح الرحلات مرتبط بما تقرره الجهات المختصة المعنية " .

وكانت قد كشفت أنباء صباح اليوم، أن الشركة بدأت بالفعل تلقي الحجوزات الداخلية على موقعها الإلكتروني.