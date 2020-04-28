شكرا لمتابعة خبر عن صحة الشرقية تكشف ملابسات رمي نفايات طبية أمام إحدى المنازل بالدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):أوضحت مديرية الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية ملابسات رمي نفايات طبية أمام إحدى المنازل بالدمام.
وكان أحد المواطنين قد رصد في مقطع فيديو حاوية بجانب منزله فيها نفايات، مضيفا أنها تابعة لإحدى الإدارات التابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية.
وأشارت المديرية، في بيان لها اليوم، إلى أنها اتخذت كافة الإجراءات للتحقق من صحة المقطع، حيث اتضح أن النفايات ليست مستلزمات جديدة، وإنما هي مواد تم استخدامها وقد استهلكت للغرض المخصص لها، كما أنها غير ملوثة وغير معدية.
وأضافت المديرية أن عمال أحد الشركات المتعهدة بالنظافة خالف التعليمات الخاصة بالتعامل مع مثل هذه النفايات، وقام برميها أمام منزل المواطن.
وأكدت المديرية رفضها لمثل هذا التصرف، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق عاجل بشأن الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
كانت هذه تفاصيل خبر صحة الشرقية تكشف ملابسات رمي نفايات طبية أمام إحدى المنازل بالدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.