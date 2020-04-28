شكرا لمتابعة خبر عن مشاريع تطويرية لأقسام الأشعة بمستشفيات صحة الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تواصل الشئون الصحية بالرياض تنفيذ العديد من المبادرات النوعية والمشاريع التطويرية في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها بهدف تجويد خدماتها والارتقاء بمستويات الأداء.

وفي هذا السياق قامت «صحة الرياض» بمجموعة من المشاريع التشغيلية والتطويرية لتحسين جودة تقديم الخدمات الإشعاعية من خلال استحداث ومتابعة مؤشرات قياس الأداء المتعلقة بأقسام الأشعة خلال الربع الأول من 2020 مثل الاستخدام الأمثل وتقليل مواعيد انتظار المرضى في أقسام التصوير بالرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية، ومؤشر حالات تجلط الدم الوريدي ومؤشر الحالات الحرجة أثناء فحوص الأشعة وكذلك المساهمة في برنامج الكشف المبكر لسرطان الثدي عن طريق إيجاد آلية سهلة وجاذبة للفئات المستهدفة.

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وأبانت أنه جرى الربط المباشر لمشروع طب الأشعة الاتصالي في كل من مستشفى الدوادمي ومستشفى القويعية فيما يجري العمل والتنسيق مع الوزارة لمتابعة سير العمل في مستشفيات عفيف - المجمعة – الأفلاج – الزلفي, مؤكدة أنه يجري العمل حالياً في تطوير نظام الأرشفة الإلكترونية بمستشفيات الارطاوية – المزاحمية.

وأشارت صحة الرياض إلى أنه جرى توريد وتشغيل أجهزة الأشعة المقطعية بكل من مستشفيات الملك خالد بالخرج ومستشفى الدوادمي، كما تم توريد وتشغيل أجهزة تصوير الثدي في مستشفيات عفيف وشقراء وحوطة بني تميم ، إضافة إلى توريد وتشغيل جهاز الأشعة العامة في كل من مستشفى رويضة العرض ومستشفى رماح ، وتوريد وتشغيل جهاز الأشعة المتحرك بمجمع إرادة في الرياض ، كما صدرت موافقة وزارة الصحة على تجهيز وتقديم خدمات الأشعة المقطعية بمستشفى الرين.

وأوضحت أن هذه الخطوات ستسهم بشكل كبير بإذن الله في تحسين الخدمات المقدمة وتدعم جاهزية أقسام الأشعة بمستشفيات صحة الرياض.