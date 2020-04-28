شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» : تسجيل 1266 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1266 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن إجمالي الحالات المصابة بلغت 20077 حالة، بينها 17141 حالة نشطة، منها 118 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة؛ لافتًا إلى أن 23 % من الحالات المصابة اليوم تعود لسعوديين، و 77 % لغير سعوديين.

وأوضح متحدث وزارة الصحة: " سجلنا في المملكة 253 حالة تعافي جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء 2784 حالة ولله الحمد؛ فضلًا عن تسجيل 8 وفيات جديدة؛ ليصل مجموع الوفيات إلى 152 شخصًا رحمهم الله جميعًا "؛ مؤكدًا أن الكمامة لا تقي مخالف الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية.

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وأشار " العبدالعالي " إلى أن أي تخلي عن السلوكيات الصحية قد يؤدي إلى تعرض المجتمع بالكامل للخطر، موضحًا أن النسبة المئوية التي تذكر في المؤتمر اليومي، جزء منه يرتبط بالمحاجر الصحية وجزء آخر يرتبط بالمخالطة الاجتماعية.

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