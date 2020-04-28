شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الطائف تحصل على المركز السادس محليا وفق التصنيف العالمي U.S.News والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

حصلت جامعة الطائف على المركز الـ 6 محليًّا وفق التصنيف U.S.News لأفضل 1500 جامعة على مستوى العالم، حيث يقيس هذا التصنيف سمعة الجامعات بشكل عام وأدائها في البحث العلمي.

وأكد مدير جامعة الطائف المكلف الدكتور سعد بن سالم الزهراني، أن الجامعة تعيش مرحلة جديدة من العمل المؤسسي الاحترافي تعليمياً ومالياً وإدارياً بما يمنحها القدرة على التكيف مع المستجدات، واستثمار الموارد بفاعلية، وتحقيق الإنتاجية العالية، وانتقالها من ثقافة المؤسسة الحكومية إلى ثقافة الفاعلية وتطوير الأداء، وتحقيق التميز، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، وخطة التحول الوطني 2020.