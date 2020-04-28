شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الطائف تحصل على المركز السادس محليا وفق التصنيف العالمي U.S.News والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):حصلت جامعة الطائف على المركز الـ 6 محليًّا وفق التصنيف U.S.News لأفضل 1500 جامعة على مستوى العالم، حيث يقيس هذا التصنيف سمعة الجامعات بشكل عام وأدائها في البحث العلمي.
وأكد مدير جامعة الطائف المكلف الدكتور سعد بن سالم الزهراني، أن الجامعة تعيش مرحلة جديدة من العمل المؤسسي الاحترافي تعليمياً ومالياً وإدارياً بما يمنحها القدرة على التكيف مع المستجدات، واستثمار الموارد بفاعلية، وتحقيق الإنتاجية العالية، وانتقالها من ثقافة المؤسسة الحكومية إلى ثقافة الفاعلية وتطوير الأداء، وتحقيق التميز، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، وخطة التحول الوطني 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الطائف تحصل على المركز السادس محليا وفق التصنيف العالمي U.S.News لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.