بالفيديو .. مواطن يوثق عودة موظفي الحرم المكي للعمل

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):رصد مقطع فيديو لحظة عودته أحد العاملين في الحرم المكي للعمل.
وذكر المواطن أنه عاد للدوام مع زملائه، مشيرًا إلى أن العاملين بكافة القطاعات في الحرم عادوا إيضا للعمل.
يذكر أن تعليق الدوام في الحرم جاء للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.
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