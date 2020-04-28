بالفيديو.. سيول وادي بن هشبل بعسير

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الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى): كشف مقطع فيديو السيول الشديدة بوادي بن هشبل بمنطقة عسير اليوم الثلاثاء . كشف مقطع فيديو السيول الشديدة بوادي بن هشبل بمنطقة عسير اليوم الثلاثاء . واظهر مقطع الفيديو الذي بثه حساب طقس عبر "تويتر" السيول بالوادي وسريان المياه بالمنطقة بسبب غزارة الأمطار، حيث تشهد الممكلة خلال هذة الفترة سقوط امطار في مناطق مختلفة. وعلق "طقس" على الفيديو بالدعوات ورفع البلاء والوباء عن بلاد المسلمين.

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