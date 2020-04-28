بالفيديو والصور.. جامعة حائل تنتج أقنعة طبّية عبر طابعات ثلاثية الأبعاد

للوقاية من فيروس كورونا المستجد
أنتجت جامعة حائل من خلال مركز إنتاج البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية إحدى مبادرات "واحة الإبداع "، نوعين من الأقنعة الطبّية عبر طابعات ثلاثية الأبعاد ضمن خطة التحول الوطني 2020 للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأنتج الكمامات عدد من منسوبي المركز من أعضاء هيئة التدريس السعوديين لاستخدامها في المستشفيات وعند الخروج من المنزل وذلك للطلب المتزايد عليها، حيث تم تصميم وإنتاج الأقنعة بناءً على المعايير الموصى بها طبيًا لإجراءات السلامة الاحترازية.
يذكر أن مركز إنتاج البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية قدم المبادرة تنفيذًا لتوجيهات مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، لتكامل الجهود بين مؤسسات وقطاعات الدولة لمواجهة هذه الجائحة.
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