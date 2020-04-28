بالفيديو.. مواطن يتعرض للنشل بمشرط بنهار رمضان

حصلت «عاجل» على مقطع فيديو للحظة تعرض مواطن للنشل في نهار رمضان، عن طريق شق جيبه بمشرط من قبل اللص الذي سرق محفظة الأول، ولاذ بالفرار من موقع الحادث.

ولم تتعدّ عملية السرقة التي التقطتها كاميرات المراقبة المثبتة بأحد المحلات لحظات معدودة.

من جانبه، توجه المواطن الضحية لشرطة البطحاء لتسجيل البلاغ إثر تعرضه للنشل أثناء قيامه بالشراء من أحد المحلات بحي البطحاء.