بالصور.. النيران تلتهم شاشة سوق الخضار المركزي بسكاكا

اشتعلت النيران في الشاشة العملاقة وسط سوق الخضار والفاكهة المركزي بسكاكا، التي تم تدشينها منذ أقل من شهر، وتمكنت فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا من إخماد الحريق.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، إن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا باشرت بلاغًا عبارة عن حريق اندلع باللوحة الخاصة للأسعار بسوق الخضار بمدينة سكاكا، وتمت السيطرة على الحريق بالكامل ولا توجد إصابات.

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يُذكر أن شاشة سوق الخضار التي تفحّمت بالحريق تم تدشينها مطلع شهر أبريل الجاري، وخصصت لمراقبة الأسعار وعرض الإرشادات التوعوية بالإضافة إلى قائمة بأسعار الخضار والفاكهة بتحديث يومي.

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