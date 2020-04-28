بالصور.. صحة الطائف تنفذ دورة تدريبية حول أخذ عينات فيروس كورونا

نقلها بالبث المباشر للأطباء والممارسين الصحيين

نفذت الشؤون الصحية بالطائف وبالتعاون مع مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، دورة تدريبية حول طريقه أخذ العينات للمرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وجرى إقامة الدورة حضوريًا بقاعة المحاضرات الصغرى بتخصصي الطائف بعد تطبيق أعلى معايير الحماية والوقاية من العدوى؛ لسلامة المشاركين بالدورة وحمايتهم. كما جرى نقل الدورة عن طريق البث المباشر عبر أحد برامج التواصل، للأطباء والممارسين الصحيين، بكافة مرافق صحة الطائف. Advertisements ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الصحة في الحد من انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19). اقرأ أيضًا: صحة الطائف تغلق مستشفى أهليًا لم يلتزم بالإجراءات الوقائية مدير صحة الطائف يتابع نتائج فرق التقصي الوبائي لكورونا بالمحافظة



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