السبت.. جامعة طيبة تطلق عيادات طبية افتراضية خلال رمضان

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، عن إطلاق العيادات الطبية الافتراضية خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ، مستهدفة كافة شرائح المجتمع.

وتتضمن العيادات التي تبدأ السبت المقبل، تخصصات طبية منها أمراض القلب، والطب النفسي، وطب جراحة العظام، والأمراض الباطنة، وطب الأطفال، وجراحة المسالك البولية، وأمراض وجراحة النساء والولادة، وطب الأسرة، والأذن والأنف والحنجرة، والجراحة العامة، وجراحة الأطفال.

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ودعت الجامعة التي خصصت عيادة لكل مريض خلال الفترتين الصباحية والمسائية، الجميع، الحجز عبر البوابة الإلكترونية لجامعة طيبة.

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