بالصور.. أمانة الطائف تزيل ٤ آلاف مشوه بصري من ١٢٠ موقعًا

تمكنت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة ووحدة تحسين المشهد الحضري من إنجاز أكثر من ٤٠٠٠ مهمة إزالة للمشوهات البصرية وتحسين المظهر العام وعملت الفرق الميدانية على رصد المواقع التي تحتاج إلى تحسين وتطوير والعمل على وضع آلية لمعالجة أوجه التشوه البصري بها.

وأوضحت أمانة الطائف أن أعمال معالجة التشوه البصري شملت إزالة اللوحات العشوائية واللوحات الدعائية المخالفة وإزالة المخلفات الصلبة والمتروكات وإزالة الكتابات العشوائية وإعادة الطلاء، وذلك بالأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية، وشمل برنامج العمل أكثر من ١٢٠ حيًّا وشارعًا، تمت معالجة أوجه التشوه البصري بها من خلال فرق عمل مختصة.

وتعمل آليات الإدارة العامة للتشغيل والصيانة على برنامج شامل لفحص اللوحات الإرشادية وصيانتها وإزالة الكتابات العشوائية والملوثات البصرية؛ حيث تعمل الفرق المختصة في الميدان على مدار اليوم لإنجاز البرنامج المحدد لتحسين المظهر العام لمدينة الطائف.

وبينت الأمانة أنها عالجت كل البلاغات الواردة والمتعلقة بصيانة الإنارة والمخلفات الصلبة والمشوهات البصرية، كما تتم معالجة كافة البلاغات الواردة عبر منصات التواصل الاجتماعي مع الجمهور بشكل فوري؛ لضمان راحة الأهالي وتحقيق مطالبهم من احتياجات تحسين المشهد الحضري.

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