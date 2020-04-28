السعودية اليوم / المجلس الأعلى للقضاء بليبيا يمدد وقف العمل بالمحاكم والنيابات إلى نهاية مايو



طرابلس 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبيى المستشار محمد الحافي، اليوم، قرارًا بمد وقف العمل حتى نهاية شهر مايو المقبل.

ويأتي ذلك ضمن إجراءات الوقاية من فيروس «

وفي 29 مارس الماضي، أصدر المجلس قرارًا بوقف العمل بشكل كامل في المحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى حتى نهاية شهر أبريل الجاري.

// انتهى //

15:08ت م

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طرابلس 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واسأصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبيى المستشار محمد الحافي، اليوم، قرارًا بمد وقف العمل حتى نهاية شهر مايو المقبل.ويأتي ذلك ضمن إجراءات الوقاية من فيروس « كورونا المستجد»، حسب القرار الذي حمل رقم 35 للعام 2020، المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي.وفي 29 مارس الماضي، أصدر المجلس قرارًا بوقف العمل بشكل كامل في المحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى حتى نهاية شهر أبريل الجاري.// انتهى //15:08ت م0093

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