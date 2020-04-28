السعودية اليوم / "حياة... تعين وتعاون" حملة بجمعية التنمية الأسرية بالرس



الرس 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

نفذت جمعية التنمية الأسرية بمحافظة الرس حياة، حملة عن بعد بعنوان "حياة... تعين وتعاون".

وتهدف الحملة إلى التعريف بمناشط وخدمات الجمعية منها تقديم الإعانات والقروض للشباب الراغبين في الزواج، إضافة إلى طرق التواصل مع المستشارين الأسريين ولجنة الإصلاح بين الزوجين، كما تشمل الحملة التعريفية الدورات التدريبية للرجال والنساء المقدمة خلال العام.

يذكر أن الحملة تستمر طيلة أيام شهر رمضان المبارك، وذلك عبر نشر وإرسال مقاطع فيديو مصممة لهذا الغرض على مواقع التواصل الاجتماعي.

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14:55ت م

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