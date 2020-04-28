السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في مديرية كريتر بمحافظة عدن



عدن 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجًا والمتضررة من السيول في مديرية كريتر بمحافظة عدن.

حيث جرى توزيع 350 سلة غذائية، تزن 25 طنًا و900 كيلو غرام، استفاد منها 175 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.

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14:44ت م

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