السعودية اليوم / تسجيل 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت



الكويت 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 152 إصابة جديدة بفيروس

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 164 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض (كوفيد - 19) في دولة الكويت 1176 حالة.

// انتهى //

14:43ت م

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الكويت 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 3440 .وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 164 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض (كوفيد - 19) في دولة الكويت 1176 حالة.// انتهى //14:43ت م0087

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