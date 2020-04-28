السعودية اليوم / التدريب التقني بالقصيم يعلن مواعيد القبول والتسجيل للعام التدريبي 1442



بريدة 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فتح باب القبول الإلكتروني، للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات لمرحلة الدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة، ومرحلة البكالوريوس للبنين للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1442هـ.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم محمد بن صالح المذن أن مواعيد التسجيل ستكون اعتباراً من 22 / 10 / 1441 هـ، وحتى تاريخ 3 / 11 / 1441هـ لبرامج البكالوريوس الصباحي والمسائي للبنين، واعتباراً من تاريخ 4 / 11 / 1441هـ حتى تاريخ 17 / 11 / 1441هـ لبرامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية وسيكون التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف اعتباراً من تاريخ 14 / 11 / 1441هـ وحتى تاريخ 25 / 11 / 1441هـ.

وبيّن المذن أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate .

// انتهى //

14:42ت م

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