السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 585 سلة غذائية للمحتاجين في السودان



الخرطوم 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 585 سلة غذائية للمحتاجين في محلية كرري بولاية الخرطوم بالسودان، استفاد منها 3,510 أفراد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 38,211 سلة غذائية في شهر رمضان المبارك بجمهورية السودان الشقيقة.

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14:42ت م

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