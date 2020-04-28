السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل لليوم الرابع على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية في باكستان



لاهور 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، لليوم الرابع على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسئولة بالحكومة الباكستانية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع تفشي وباء

حيث جرى توزيع 1,283 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 7,698 فردًا في مناطق لاهور، وجهنق، وخانيوال، وفيصل آباد، بإقليم البنجاب.

وقام فريق المركز بتوزيع 660 سلة غذائية تزن 21 طنًا في منطقة لاهور، استفاد منها 3,960 فردًا، و 225 سلة غذائية تزن 7 أطنان في منطقة خانيوال، استفاد منها 1,350 فردًا، و 190 سلة غذائية تزن 6 أطنان بمنطقة جهنق، استفاد منها 1,140 فردًا، و 208 سلة غذائية تزن 6 أطنان في منطقة فيصل آباد، استفاد منها 1,248 فردًا.

ويأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للعديد من الدول الشقيقة والصديقة ومنها مشروع توزيع وجبات إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك.

//انتهى//

14:40ت م

0084



لاهور 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، لليوم الرابع على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسئولة بالحكومة الباكستانية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد - 19).حيث جرى توزيع 1,283 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 7,698 فردًا في مناطق لاهور، وجهنق، وخانيوال، وفيصل آباد، بإقليم البنجاب.وقام فريق المركز بتوزيع 660 سلة غذائية تزن 21 طنًا في منطقة لاهور، استفاد منها 3,960 فردًا، و 225 سلة غذائية تزن 7 أطنان في منطقة خانيوال، استفاد منها 1,350 فردًا، و 190 سلة غذائية تزن 6 أطنان بمنطقة جهنق، استفاد منها 1,140 فردًا، و 208 سلة غذائية تزن 6 أطنان في منطقة فيصل آباد، استفاد منها 1,248 فردًا.ويأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للعديد من الدول الشقيقة والصديقة ومنها مشروع توزيع وجبات إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك.//انتهى//14:40ت م0084

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