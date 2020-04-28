السعودية اليوم / انعقاد لجنة متابعة تنفيذ التزامات قمة "أبو" الفرنسية



نواكشوط 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 أبريل 2020 م واس

عقدت لجنة متابعة تنفيذ الالتزامات الصادرة عن قمة" أبو " الفرنسية اجتماعًا بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع والأمين التنفيذي لمجموعة دول الخمس في الساحل الأفريقي إلى جانب وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان ووزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي.

وطالب المجتمعون خلال الاجتماع الذي جرى عن بعد يوم أمس بضرورة الإعفاء الشامل من المديونية وتقديم الدعم من أجل تمكين مجموعة دول الخمس في الساحل الأفريقي من مجابهة تداعيات فيروس

وثمنوا في السياق المبادرات الداعية إلى تخفيف عبئ المديونية عن دول المجموعة وخاصة مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

// انتهى //

14:40ت م

0083



نواكشوط 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 أبريل 2020 م واسعقدت لجنة متابعة تنفيذ الالتزامات الصادرة عن قمة" أبو " الفرنسية اجتماعًا بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع والأمين التنفيذي لمجموعة دول الخمس في الساحل الأفريقي إلى جانب وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان ووزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي.وطالب المجتمعون خلال الاجتماع الذي جرى عن بعد يوم أمس بضرورة الإعفاء الشامل من المديونية وتقديم الدعم من أجل تمكين مجموعة دول الخمس في الساحل الأفريقي من مجابهة تداعيات فيروس كورونا وثمنوا في السياق المبادرات الداعية إلى تخفيف عبئ المديونية عن دول المجموعة وخاصة مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.// انتهى //14:40ت م0083

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