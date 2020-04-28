السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع عقدًا لتوريد 41 ألف سلة غذائية رمضانية لتوزيعها على الأسر الأردنية والسورية والفلسطينية الأشد احتياجا في الأردن



عمان 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، في العاصمة الأردنية عمان، عقدًا لتوريد أكثر من 41 ألف سلة غذائية، لتوزيعها على العائلات الأشد احتياجا من الأسر الأردنية والسورية والفلسطينية في شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وسيراعى تسليم السلال الغذائية للأسر المستفيدة ضمن خطط مدروسة تراعي الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأردنية لحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها من جائحة

// انتهى //

14:38ت م

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عمان 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واسوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، في العاصمة الأردنية عمان، عقدًا لتوريد أكثر من 41 ألف سلة غذائية، لتوزيعها على العائلات الأشد احتياجا من الأسر الأردنية والسورية والفلسطينية في شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.وسيراعى تسليم السلال الغذائية للأسر المستفيدة ضمن خطط مدروسة تراعي الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأردنية لحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) .// انتهى //14:38ت م0081

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