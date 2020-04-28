السعودية | وزارة الصحة: تسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: تسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:39 مساءً, 28 أبريل 2020 م المناطق - الرياض أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات كورونا في المملكة عن تسجيل (1266 ) إصابة جديدة اليوم الثلاثاء

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