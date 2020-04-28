السعودية | “الغذاء والدواء” تكشف حقيقة أن شراب “الفيمتو” يسبب السرطان

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الغذاء والدواء” تكشف حقيقة أن شراب “الفيمتو” يسبب السرطان والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في بيان توضيحي حقيقة ما يُتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول “شراب الفيمتو”، وأنه يحتوي على ألوان اصطناعية تسبب السرطان، ومكونات ضارة بالأطفال.
وقالت “الغذاء والدواء”: إن الألوان الاصطناعية لا يتم السماح باستخدامها في المنتجات الغذائية إلا بعد أن يتم تقييم سلامتها من قبل لجنة الخبراء المشتركة، المنبثقة من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة.
وأكدت أن جميع المنتجات الغذائية المستوردة يتم فحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المعتمدة.
نص بيان “الغذاء والدواء”:
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