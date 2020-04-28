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مركز الملك سلمان يوزع 41 ألف سلة رمضانية في الأردن 

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وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، في العاصمة الأردنية عمان، عقدًا لتوريد أكثر من 41 ألف سلة غذائية، لتوزيعها على العائلات الأشد احتياجا من الأسر الأردنية والسورية والفلسطينية في شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وسيراعى تسليم السلال الغذائية للأسر المستفيدة ضمن خطط مدروسة تراعي الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأردنية لحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها من جائحة (كوفيد - 19) .

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