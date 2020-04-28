الملك سلمان ومحمد بن زايد يتبادلان التهنئة بحلول رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الخميس، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بحلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه ولي عهد أبوظبي بالعاهل السعودي، بحسب ما أكدته وكالة الأنباء السعودية.

من جانبه، أعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن شكره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تهنئته.

كما سأل الله أن يعيد شهر رمضان الكريم على البلدين والشعبين السعودي والإماراتي وجميع المسلمين بكل خير وبركة.

كانت الجهات المكلفة بتحري هلال شهر رمضان في الإمارات والمملكة العربية السعودية، أعلنت أن الجمعة، 24 أبريل/نيسان، هو أول أيام شهر رمضان المبارك في البلدين.