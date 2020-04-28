العاهل السعودي يأمر بتمديد حظر التجول حتى إشعار آخر

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأحد، بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول بالسعودية حتى إشعار آخر، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية إن الأمر الملكي صدر نظرا للحاجة إلى استمرار منع التجول، إلحاقا للقرار الذي سبق إعلانه بتاريخ 22 مارس/آذار 2020م، بشأن حظر التجول لمدة 21، وقيام وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيقه.

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بالأمر، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

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وأكدت الوزارة في الوقت ذاته استمرار العمل بكل الإجراءات الاحترازية الخاصة التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الـ13.

وسجلت وزارة الصحة السعودية، السبت، 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4033.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات 52 حالة.

وأكدت الوزارة أن 35 حالة جديدة تماثلت للشفاء، ليصل مجموع المتعافين من الفيروس في السعودية إلى 720 حالة.