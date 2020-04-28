الدفاع التونسية: لا نسمح لأي قوات أجنبية باستعمال أراضينا في أي عمليات عسكرية المزيد

قالت وزارة الدفاع التونسية، الثلاثاء، إنها لا تسمح لأي قوات أجنبية باستعمال أراضيها في أي عمليات عسكرية.

جاء ذلك في بيان للوزارة على خلفية تواتر شائعات حول استعمال قوات تركية قواعد عسكرية تونسية لتقديم الإمدادات اللازمة لمليشيا حكومة الوفاق الليبية.

وأكدت الوزارة أن تونس تمارس سيادتها المطلقة على جميع أراضيها برا وبحرا وجوا.

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وتتحدث تقارير إعلامية حول وجود ضغوطات تركية على الرئيس التونسي قيس سعيد لفتح المجال الحيوي لتونس من أجل تنفيذ عمليات عسكرية في ليبيا.

وأفادت مصادر مقربة من الفريق الاستشاري للرئيس التونسي قيس سعيد بأن الرئاسة رفضت مطلبا تركيا بجعل تونس قاعدة خلفية للتواجد التركي في ليبيا خلال زيارة رجب أردوغان للبلاد في شهر يناير/كانون الثاني المنقضي.

وقالت المصادر ذاتها لـ"الخليج 365" إن الموقف الدبلوماسي التونسي يؤكد رفضه التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا، وإن الحل يجب أن يكون داخل الأطر الليبية.