من الحرم دعاء “الدوسري” الأكثر رواجًا بالعالم الإسلامي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 02:17 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار السعودية 123 زيارة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، انتشارًا كبيرًا لدعاء إمام الحرم المكي الدكتور ياسر الدوسري، وقد وصلت مشاهداته إلى مليون مشاهدة في عدة حسابات رسمية وأخرى شخصية في المنصة العالمية “تويتر”، كما تناقله المسلمون في وسائل التواصل الاجتماعي؛ لما فيه من رجاء والْتجاء إلى الله العلي القدير، أن يكشف الغمة عن عباده المسلمين في كل مكان.