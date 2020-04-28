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ذكر رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، اليوم الثلاثاء، أن الأثر المتنامي لجائحة فيروس "كورونا" سيزيد مع مضي الوقت، لافتاً إلى أن الخسارة الضخمة في الوظائف تقلقه على نحو خاص.
وأوضح "جيه-إن" خلال اجتماع لمناقشة السياسات، أن الميزانية التكميلية الثالثة هذا العام قيد الإعداد، حيث من المرجح وفقاً لـ"رويترز"، أن تتدهور معدلات النمو في رابع أكبر اقتصاد آسيوي في الربع الثاني من العام.
وتسببت جائحة "كورونا" في أكبر انكماش يشهده اقتصاد كوريا الجنوبية منذ 2008، إذ خفضت إجراءات العزل العام الاستهلاك فيما تعثر التبادل التجاري العالمي.
فيروس كورونا الجديد
رئيس كوريا الجنوبية: تداعيات "كورونا" ستتفاقم.. والخسارة ضخمة في الوظائفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-28
ذكر رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، اليوم الثلاثاء، أن الأثر المتنامي لجائحة فيروس "كورونا" سيزيد مع مضي الوقت، لافتاً إلى أن الخسارة الضخمة في الوظائف تقلقه على نحو خاص.
وأوضح "جيه-إن" خلال اجتماع لمناقشة السياسات، أن الميزانية التكميلية الثالثة هذا العام قيد الإعداد، حيث من المرجح وفقاً لـ"رويترز"، أن تتدهور معدلات النمو في رابع أكبر اقتصاد آسيوي في الربع الثاني من العام.
وتسببت جائحة "كورونا" في أكبر انكماش يشهده اقتصاد كوريا الجنوبية منذ 2008، إذ خفضت إجراءات العزل العام الاستهلاك فيما تعثر التبادل التجاري العالمي.
28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
02:36 PM
الفيروس تسبب في أكبر انكماش للاقتصاد
ذكر رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، اليوم الثلاثاء، أن الأثر المتنامي لجائحة فيروس "كورونا" سيزيد مع مضي الوقت، لافتاً إلى أن الخسارة الضخمة في الوظائف تقلقه على نحو خاص.
وأوضح "جيه-إن" خلال اجتماع لمناقشة السياسات، أن الميزانية التكميلية الثالثة هذا العام قيد الإعداد، حيث من المرجح وفقاً لـ"رويترز"، أن تتدهور معدلات النمو في رابع أكبر اقتصاد آسيوي في الربع الثاني من العام.
وتسببت جائحة "كورونا" في أكبر انكماش يشهده اقتصاد كوريا الجنوبية منذ 2008، إذ خفضت إجراءات العزل العام الاستهلاك فيما تعثر التبادل التجاري العالمي.
، رئيس كوريا الجنوبية: تداعيات "كورونا" ستتفاقم.. والخسارة ضخمة في الوظائف ،
المصدر : الخليج 365
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