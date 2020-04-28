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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 152 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 3440.
وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 164 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بالمرض في دولة الكويت 1176 حالة.فيروس كورونا الجديد
28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441 02:55 PM
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 152 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 3440.
وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 164 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بالمرض في دولة الكويت 1176 حالة.
، الكويت: 152 إصابة جديدة بـ"كورونا".. ارتفاع إجمالي إلى 3440 ،
المصدر : الخليج 365
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