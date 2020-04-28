محمد بن مسعود - الدمام - كان يتجول لحظة المنع وسط المدينة تمكّنت دوريات الأمن بمنطقة جازان من ضبط وافد من الجنسية اليمنية بحيازته قوارير من العرق المسكر، وسط مدينة جازان في نهار رمضان. وألقت دوريات الأمن القبض على الوافد الذي كان يتجول لحظة منع التجول. وأسفر تفتيش المركبة عن العثور على 71 قارورة من العرق المسكر، وأحيل المتهم للجهات المعنية لاتخاذ اللازم حياله. 28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441 03:00 PM كان يتجول لحظة المنع وسط المدينة Advertisements في نهار رمضان.. ضبط يمني بحوزته 71 قارورة مسكر بجازان في نهار رمضان.. ضبط يمني بحوزته 71 قارورة مسكر بجازان تمكّنت دوريات الأمن بمنطقة جازان من ضبط وافد من الجنسية اليمنية بحيازته قوارير من العرق المسكر، وسط مدينة جازان في نهار رمضان. وألقت دوريات الأمن القبض على الوافد الذي كان يتجول لحظة منع التجول. وأسفر تفتيش المركبة عن العثور على 71 قارورة من العرق المسكر، وأحيل المتهم للجهات المعنية لاتخاذ اللازم حياله. الكلمات المفتاحية ، في نهار رمضان.. ضبط يمني بحوزته 71 قارورة مسكر بجازان ،

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