شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني» : امطار غزيرة على مدار 13 يوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني عن بدء النجم الثاني من موسم " كنة الثريا " غداً الأربعاء . كشف باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني عن بدء النجم الثاني من موسم " كنة الثريا " غداً الأربعاء . وأكد " الحصيني " هذا النجم مدته " 13 " يوم يسمى " الرشاء " ويتميز بالأمطار الغزيرة مع طقس معتدل ليلاً حار نهاراً. وأشار إلى أنه يعتبر آخر النجوم اليمانية ، وهو أفضل مواسم زراعة النخيل والذرة الرفيعةوالشامية والفول السوداني .

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