شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة تباشر التحقيق مع عمال ملحمة شهيرة في الباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):باشرت النيابة العامة التحقيق مع عمال ملحمة شهيرة في الباحة، وذلك بعد أن قاموا بذبح عجل ميت وتظليل المستهلك بأنه تم ذبحه بالطريقة الشرعية.
ويأتي إجراء التحقيق مع الملحمة على خلفية مقطع الفيديو المتداول حول بيع عِجل لم ينزف دمًا عند ذبحه ما يعني أنه ميت.
واتهم المواطنين عمال المسلخ بالتواطؤ مع باعة اللحوم من خلال 5 مواقع بيع باسم تجاري واحد.
ومن جهتها، فقد أغلقت الجهات المختصة، أشهر محلات بيع اللحوم في مدينة الباحة، إثر انتشار هذا المقطع.
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