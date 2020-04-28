شكرا لمتابعة خبر عن «الخطوط السعودية» تعلن موعد استئناف الحجوزات الداخلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن موعد استئناف الحجوزات للرحلات الجوية الداخلية.
وأوضحت الخطوط السعودية، أنها ستتيح الحجز على الرحلات الداخلية عبر موقعها الرسمي، بدايةً من يوم الاثنين 9 شوال 1441هـ الموافق 1 يونيو 2020 م.
وفي وقت سابق، كانت الخطوط السعودية، قد ردت على الاستفسارات بشأن عودة الرحلات الداخلية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر؛ حيث قالت: " تم تعليق الرحلات الداخلية والدولية لأسباب احترازية حتى إشعار آخر. وسيتم الإعلان عبر منصات التواصل في حال تم استئناف الرحلات"؛ لتعود وتعلن عن الاستئناف.
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