بالصور .. 600 جولة رقابية على الأنشطة الغذائية بالطائف في 4 أيام

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): نفذت أمانة الطائف 600 جولة رقابية خلال الأربع أيام الأولى من شهر رمضان على الأنشطة الغذائية والتجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية . نفذت أمانة الطائف 600 جولة رقابية خلال الأربع أيام الأولى من شهر رمضان على الأنشطة الغذائية والتجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية . وشملت الحملات الرقابية المطاعم والمخابز ومحلات بيع الحلويات والعصائر الرمضانية وجميع المنتجات الغذائية التي تشهد إقبال أكبر خلال شهر رمضان . وتواصل 60 فرقة رقابية بالبلديات الفرعية والإدارات الإشرافية الرقابة والتفتيش على مدار الساعة للتأكد من الإشتراطات الصحية .

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