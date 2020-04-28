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شكرا لمتابعة خبر عن الجهني: تراكمي المطر مستمر لمدة 3 أيام قادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الخبير المناخي، زياد الجهني، استمرار تراكمي المطر من الـ(WRF) الفرنسي لمدة ثلاث أيام قادمة، مضيفا أن فرص هطول أمطار متفرقة لا تزال مستمرة المنطقة الوسطى والشرقية والشمالية والجنوبية.
وأكد أن نماذج تراكمي المطر لا تزال تظهر حالات مميزة متوقعة خلال شهر مايو المقبل، وهي تشمل عدة مناطق، كما ستشهد تزايد مضطرد للإحترار بمياه المحيط الهندي وبحر العرب.
وأضاف أن ذلك يزيد من إحتمالية ظهور حالة مدارية خلال شهر مايو قد تؤثر على السواحل الجنوبية من الجزيرة العربية.
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